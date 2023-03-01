Також пошкоджень зазнали житлові будинки. Люди не постраждали.

Цієї ночі росіяни вісім разів обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти били по Нікопольській, Марганецькій, Мирівській і Червоногорівській громадах.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промислові підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті п’ять будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Фото: Сергій Лисак у Telegram

На решті територій ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. Люди не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 28 лютого окупанти завдали артилерійського удару по Нікополю.