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Американці скучили за виступами російських артистів, – маніпуляція РФ

“Скасування культури” не було навіть за часів холодної війни”.

Американці скучили за виступами російських артистів, – маніпуляція РФ
Фото: Укрінформ

У Росії розповсюджують маніпуляцію про те, що постачання західних танків не допоможе Україні. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Таку інформацію ЗМІ РФ поширили з посиланням на французького генерала Б. Дарі.

“Танки дають істотну перевагу лише тоді, коли вони з’являються швидко, раптово та у великих кількостях”, – цитує його ЦПД. 

Ще одна маніпуляція – від прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Він заявив, що “можливість врегулювання ситуації з Україною за столом переговорів допускається, але пріоритетом є досягнення заявлених рф цілей спецоперації”. 

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив зі свого боку, що “скасування культури” не було навіть за часів холодної війни”.

“Російська культура не належить лише Росії. Це світова скарбниця. Ми знаємо американців як вдячних поціновувачів справжнього мистецтва. … Очевидно, що місцева публіка скучила за виступами російських артистів та художніми виставками. Можливо, настав час зупинити русофобське божевілля?”, – маніпулює він.

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Нагадаємо, заступник глави Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що у разі, коли серйозно постане питання про існування самої Росії, його буде вирішено не на українському фронті, а разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації

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