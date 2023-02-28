З візитом у нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві”, - розповів президент.

Він наголосив, що це непроста робота, але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів.

“Наближаємося до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу Генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків”, - пообіцяв Володимир Зеленський.

Сьогодні Верховний головнокомандувач провів чергове засідання Ставки в розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків.

“Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів”, - зазначив Верховний Головнокомандувач.

Зеленський підкреслив, що Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.

Також на ставці генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона та в області. Понад 30 російських обстрілів Херсонської області за цю добу - по вулицях, просто по людях. За сьогодні було четверо загиблих.

“Зустрівся сьогодні з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найбільш потужних глобальних організацій, що об’єднує передові країни світу. Ті країни, у яких люди справді хочуть жити. Наша мета – повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР для модернізації нашої держави. Завтра відкриваємо офіс Організації в Києві”, – розповів президент України.

Він додав, що сьогодні говорили, зокрема, про справедливу податкову систему для українців – прозору, просту й таку, що втримає баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання й забезпеченням соціальної справедливості.

“Сьогодні День штурманської служби авіації Збройних Сил України. День тих фахівців наших сил оборони, від яких безпосередньо залежить ефективність української бойової авіації. Тисячі успішних вильотів і успішних авіаударів по позиціях ворога – це їхня заслуга, наших штурманів. Я вітаю вас, воїни, зі святом, бажаю повного домінування українських Повітряних сил в українському небі! Абсолютно справедливого домінування”, – підсумував президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна пройшла найважчий період опалювального сезону. За його словами, на сьогодні вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі відсутній дефіцит потужності, й найближчим часом його не прогнозують, якщо не відбудеться масованого ракетного обстрілу.