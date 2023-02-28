Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Україна виграла битву за світло

Вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі відсутній дефіцит потужності.

Шмигаль: Україна виграла битву за світло
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна пройшла найважчий період опалювального сезону.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, 28 лютого.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна з упевненістю сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор і забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло", - сказав він.

За його словами, на сьогодні вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі відсутній дефіцит потужності, й найближчим часом його не прогнозують, якщо не відбудеться масованого ракетного обстрілу.

Окрім того, Шмигаль наголосив, що в майбутньому країна не просто відновлюватиме втрачене, а й модернізуватиме, децентралізуватиме та робитиме безпечнішою енергосистему країни.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні більше не вимикатимуть світло, в енергосистемі працюють усі види генерацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також