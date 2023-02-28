На Полтавщині частково відновлюють вуличне освітлення

Під час повітряних тривог світло вимикатимуть.

З 1 березня у Полтавській області відновлюють вуличне освітлення на аварійно небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів.

Про це розповів у Телеграм керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Освітлення працюватиме до початку комендантської години. Під час повітряних тривог світло вимикатимуть.

Також бізнесу дозволили використовувати підсвітку зовнішньої реклами.

Нагадаємо, що з вівторка, 28 лютого, у Чернігівській області відновили вуличне освітлення та роботу електротранспорту.