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На Полтавщині частково відновлюють вуличне освітлення

Під час повітряних тривог світло вимикатимуть.

На Полтавщині частково відновлюють вуличне освітлення
Фото: Чернігівська ОДА

З 1 березня у Полтавській області відновлюють вуличне освітлення на аварійно небезпечних ділянках доріг, пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів.

Про це розповів у Телеграм керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Освітлення працюватиме до початку комендантської години. Під час повітряних тривог світло вимикатимуть.

Також бізнесу дозволили використовувати підсвітку зовнішньої реклами.

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Нагадаємо, що з вівторка, 28 лютого, у Чернігівській області відновили вуличне освітлення та роботу електротранспорту.

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