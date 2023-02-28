СБУ викрила нові схеми ухилення від призову: серед організаторів – член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок. За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону.

Фото: СБУ у Telegram

Середня вартість таких “послуг” становила від 2 до 8 тис. доларів. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа.

Так, на Київщині викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку.

У Вінницькій області знешкоджено групу осіб, які підробляли для своїх «клієнтів» медичні довідки із реквізитами лікарень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Серед організаторів схеми – викладач навчального закладу, лікар та “айтішник”.

Фото: СБУ у Telegram

На Закарпатті затримано двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували “ухилянтам” втекти до ЄС через річку, яка знаходиться на межі кордону. У вартість “послуг” також входили рятувальні жилети для “безпечного” перетину рубежу.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;

медичні документи із ознаками підробки;

гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисників до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 369-2 (зловживання впливом).

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією і Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, СБУ арештувала активи бізнесмена з Росії, який фінансував випробування ворожих ракет.