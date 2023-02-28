Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України. Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн гривень, пише у Telegram СБУ.

Встановлено, що Сердюк є власником “Московського дослідного заводу бурової техніки” та “Гідроінжбуду” і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

Фото: СБУ у Telegram

Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів Росії. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався “переписати” власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Фото: СБУ у Telegram

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили:

бухгалтерську звітність;

чорнові записи;

мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Фото: СБУ у Telegram

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.

Нагадаємо, на Чернігівщині заарештоване текстильне підприємство російського бізнесмена.