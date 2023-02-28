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Кадровика бригади ТрО затримали через вимагання хабарів за переведення в тил

Також він пропонував за гроші посприяти в уникненні відповідальності. 

Кадровика бригади ТрО затримали через вимагання хабарів за переведення в тил
Фото: ДБР у Telegram

Начальника групи персоналу однієї з груп бригад Сил територіальної оборони ЗСУ затримали на спробі налагодити схему отримання хабарів за переведення військових з лінії фронту до тилових частин. 

Його затримали під час отримання неправомірної вигоди в сумі понад 1 200 000 гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. 

"Кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру на базі бригади, який знаходиться в тилу. За таке переведення він вимагав 75 тисяч гривень з кожного військовослужбовця. Одному з них він передав список військових з пропозицією зібрати гроші за таку «послугу»", – повідомили в ДБР. 

Крім того, ще одному військовому він пропонував за 180 000 гривень посприяти в непритягненні до відповідальності за провопорушення. 

"Під час обшуків за місцем роботи, реєстрації та проживання затриманого, вилучені списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру. Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 3, 4 ст. 368 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", – зазначили в повідомленні.

Повідомляти про випадки корупції можна, зокрема на сайті ДБР. Також діє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. 

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