За добу окупанти били по девʼяти областях України, на Чернігівську також скинули боєприпаси з безпілотників

У Чернігівській області за минулу добу зафіксували два обстріли. Росіяни били по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах із мінометів та САУ. Зафіксовано також два скидання боєприпасу із безпілотників, жертв і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА.

По Сумській вночі здійснено обстріл із реактивної системи залпового вогню – по населеному пункту Хотінської громади. Також вночі був обстріл Середино-Будської громади. Цієї ночі зафіксовано 3 “приходи” у район с.Баранівка Есманської громади. Руйнувань інфраструктури та втрат серед мирних жителів немає. Минулої доби росіяни здійснили обстріли шести територіальних громад області: Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 “прильотів”. В с.Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено два приватних будинки. В с. Манухівка Новослобідської громади через обстріл з мінометів пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення. У селі Будівельне Глухівської громади теж через прильоти з мінометів пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.

У Запорізькій: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Новоданилівка, Малинівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Полтавка, Оріхів, Кам'янське, Степове, Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

У Дніпропетровській вчора вдень агресор бив по Нікопольському району – самому Нікополю та Марганецькій громаді. Гатив і по Синельниківському. Там під удар потрапила Великомихайлівська громада. Загалом російська армія вчинила пʼять обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів. Пошкоджено з десяток будинків, господарські споруди, кілька авто, газопровід. Минулося без постраждалих. Вночі жителі області чули два вибухи – то була робота ППО. ПвК "Схід" знищено два ворожі безпілотники. До ранку ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У мiстi пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та авто. Обiрванi лiнiї електропередач. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Луганській вчора на Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Невського, Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли по районах Новоселівського, Невського, Червонопопівки і Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

У Харківській області сьогодні зранку в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався чоловік 60 років, який перебував на своєму земельному участку. Госпіталізований з осколковим пораненням. Минулої доби на Слобожанському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка. Вчора вдень було обстріляне, попередньо, з мінометів, с. Вовчанські хутори Чугуївського району, пошкоджено вісім житлових будинків, господарчі споруди. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

У Донецькій вночі були обстріли смт Шевченко Покровської громади. Пошкоджені півтора десятки будинків. Також вночі був ракетний обстріл м. Святогірськ, попередньо – С-300. Пряме влучання у приміщення пожежної частини. Один пожежний загинув, четверо дістали поранень. Важкою залишається ситуація вздовж всієї лінії фронту. Ворог інтенсивно обстрілює позиції українських військових та населені пункти прифронтових громад в районі Вугледара, Мар'їнки, Авдіївки, Торецька, Бахмута, Соледара, Сіверська, Лимана. Протягом доби – обстріли населених пунктів Курахівської громади (с.Вовчанка, околиці м.Курахове, Курахівки). Внаслідок обстрілів поранення отримав один чоловік, також є загиблий один чоловік у Курахівці. Пошкоджено приватний будинок у с. Вовченка, один двоповерховий багатоквартирний та два приватних житлових будинки в Курахівці. Там також зазнала пошкоджень адміністративна будівл старостату та електричні мережі громади. Також минулої доби – обстріли с. Васюківка (пошкоджено пʼять приватних будинків), с. Федоровка (пошкоджено 6 приватних будинків), с. Роздоловка Соледарської громади, Костянтинівки і Костянтинівської громади. Пошкоджені приватні житлові будинки. За минулу добу: 1 загиблий, 9 поранених.

У Миколаївській вчора протягом дня та сьогодні зранку ворог завдавав ударів з РСЗВ та інших видів артилерії по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській, за інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало понад 25 населених пунктів області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та місто Херсон. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами Козацького та с. Веселе Каховського району – 5 об’єктів у приватному секторі зазнали руйнувань. За добу у Херсонській області 3 людини поранені. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 39 осіб, з них 10 – це діти та 1 маломобільна людина.

Сьогодні вранці росіяни знову вдарили по Херсону. Є загиблі і поранені.