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На Харківщині затримали місцевого депутата, який наказав переобладнати лікарні під госпіталі для рашистів

Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину.

На Харківщині затримали місцевого депутата, який наказав переобладнати лікарні під госпіталі для рашистів

Контррозвідка Служби безпеки затримала місцевого депутата на Харківщині, який наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі рашистів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.Поплічником ворога виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я.

Після захоплення райцентру він підтримав російських окупантів і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених рашистів.

За це його призначили "керівником відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ".

"На цій «посаді» він одразу віддав вказівку «переобладнати» українські лікарні під військові шпиталі рашистів. Е ксчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР»", - зазначил в СБУ.

Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

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У чоловіка вилучено "оригінали" документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора. Йому повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Куп’янську затримали зрадника, який фабрикував справи проти українців.

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