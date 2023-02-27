Мешканців Харківщини повідомили про ускладнення погодних умов

На території Харківщини очікується мокрий сніг та дощ.

Вночі та зранку 28 лютого на території Харківської області очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Відповідно до прогнозу Гідрометцентру, на території Харківщини очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -1 градусів Цельсія, а вдень від +1 до +3 градусів Цельсія.

Патрульна поліція закликала водіїв під час ускладнення погодних умов бути дуже уважними й обережними й неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема:

дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;

відмовитись від ризикованих маневрів;

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.

Також правоохоронці нагадали, що за необхідності можна звернутися по допомогу поліції, зателефонувавши на лінію 102.

Нагадаємо, у січні в Києві три дні поспіль фіксувались температурні рекорди.