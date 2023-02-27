Росіяни обстріляли 6 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської та Глухівської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом 27 лютого на Сумщині було зафіксовано 86 прильотів.
Зокрема, мінометним обстрілом с. Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено 2 приватних будинки.
Також у с. Манухівка Новослобідської громади мінометним обстрілом було пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.
А у с. Будівельне Глухівської громади через удари з мінометів був пошкоджений асфальт, також у будинках вибиті вікна.
Нагадаємо, вдень 27 лютого російські військові обстріляли селище Курахівка Донецької області. Є інформація про одного загиблого цивільного.