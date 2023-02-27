На щастя, люди при обстрілах не постраждали.

Сьогодні, 27 лютого, росіяни обстріляли Нікополь, Марганецьку та Великомихайлівську громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Загалом російська армія вчинила 5 обстрілів з важкої артилерії. Випустила 40 снарядів”, - написав Лисак.

Сьогоднішніми обстрілами було пошкоджено з десяток будинків. Також постраждали чотири господарські споруди, кілька авто та газопровід.

На щастя, люди при обстрілах не постраждали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вдень 27 лютого російські військові обстріляли селище Курахівка Донецької області. Є інформація про одного загиблого цивільного.