Єдиною країною, яка передає зброю Росії є Іран, - Буданов

Зараз пробують ще отримати озброєння з Мʼянми.

Головним постачальником ресурсів Росії для продовження війни проти України, є Іран.

Про це голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Якщо вас цікавлять інші країни, як я розумію з вашого питання, фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Це теж нічого нового я вам не скажу", - заявив Буданов.

За словами голови ГУР, існує інформація про поставки з Північної Кореї, однак наразі цьому немає підтвердження. Також не були зафіксовані випадки використання озброєння, яке могло надійти з КНДР.

"Ну а, скажімо так, інші країни - Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою", - додав Буданов.

Сьогодні Росія, як зауважив голова ГУР, в питанні озброєння обмежена лише Іраном.

Також Буданов заявив, що Росія зменшує кількість ракет під час ударів по Україні через зменшення своїх запасів. Очільник ГУР також додав, що, на його думку, Китай не погодиться на передачу озброєнь Росії.