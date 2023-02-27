ЄС розширив перелік осіб з Білорусі, що підпадають під санкції через війну РФ проти України

Окрім того, санкції проти Білорусі продовжено до 2024 року.

Євросоюз розширив перелік осіб та установ із Білорусі, що підпадають під дію обмежувальних заходів ЄС у зв’язку із причетністю до російської агресії проти України та утисків проти демократичних свобод та прав людини в республіці.

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

Дане рішення Ради ЄС (2023/421) стосовно обмежувальних заходів, пов’язаних з ситуацією у Білорусі та залученням Республіки Білорусь до російської агресії проти України від 24 лютого 2023 року доповнює попереднє рішення.

“На основі перегляду рішення 2012/642/CFSP та зважаючи на важку ситуацію, що зберігається у Білорусі, та залучення Білорусі у злочинну агресію Російської Федерації проти України доцільно залишити в силі всі заходи, що були застосовані Європейським Союзом. Відповідно, дію рішення 2012/642/CFSP має бути продовжено до 28 лютого 2024 року”, – повідомили в Раді ЄС.

Окрім того, до санкційного переліку внесено 21 фізичну особу та дві установи, включаючи білоруські підприємства ТОВ “Синезис” та ВАТ “Білоруська калійна компанія”.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.