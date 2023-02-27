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ЄС розширив перелік осіб з Білорусі, що підпадають під санкції через війну РФ проти України

Окрім того, санкції проти Білорусі продовжено до 2024 року.

ЄС розширив перелік осіб з Білорусі, що підпадають під санкції через війну РФ проти України
Фото: president.gov.ua

Євросоюз розширив перелік осіб та установ із Білорусі, що підпадають під дію обмежувальних заходів ЄС у зв’язку із причетністю до російської агресії проти України та утисків проти демократичних свобод та прав людини в республіці.

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

Дане рішення Ради ЄС (2023/421) стосовно обмежувальних заходів, пов’язаних з ситуацією у Білорусі та залученням Республіки Білорусь до російської агресії проти України від 24 лютого 2023 року доповнює попереднє рішення.

“На основі перегляду рішення 2012/642/CFSP та зважаючи на важку ситуацію, що зберігається у Білорусі, та залучення Білорусі у злочинну агресію Російської Федерації проти України доцільно залишити в силі всі заходи, що були застосовані Європейським Союзом. Відповідно, дію рішення 2012/642/CFSP має бути продовжено до 28 лютого 2024 року”, – повідомили в Раді ЄС.

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Окрім того, до санкційного переліку внесено 21 фізичну особу та дві установи, включаючи білоруські підприємства ТОВ “Синезис” та ВАТ “Білоруська калійна компанія”.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

 

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