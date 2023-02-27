Пошкодження літака окупантів А-50 не вплине на можливість атакувати Україну, - Ігнат

Таких літаків у росіян є близько дев’яти.

Інформація про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 є "гарною новиною", однак це не вплине на можливість росіян атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таких літаків у росіян є близько дев’яти, а модернізованих – половина від цієї кількості.

"Але, безумовно, для України це гарна новина, що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації", – зазначив Ігнат.

Ігната запитали, чи варто довіряти подібним повідомленням про знищення літака, хоча доказів не було.

"Я довіряю. У мене є свої джерела інформації, але я не можу вам їх сказати", – прокоментував речник Повітряних сил.

26 лютого повідомили про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака та снігоприбиральної техніки. За даними Беларускі Гаюн, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 РФ. Внаслідок двох вибухів нібито постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчинили масовану атаку безпілотниками. Ворожі обʼєкти збивали, зокрема в Київській області. 27 лютого під час повітряної тривоги в Хмельницькому пролунали декілька вибухів. Є загиблі і поранені.