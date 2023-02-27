У Туреччині внаслідок нового землетрусу загинула одна людина, постраждали понад 60

Унаслідок нового землетрусу в Туреччині загинула одна людина, ще 69 були поранені через руйнування будівель. Про це із посиланням на турецьку владу пише Reuters.

Голова Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Юнус Сезар повідомив, що рятувальників відправили до пʼяти будівель. За оцінками Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус, який стався в південно-східній провінції Малатья, становив 5,2 бала.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих оцінило його в на 5,6.

ЗМІ повідомляють, що двоє людей, ймовірно, опинилися під уламками однієї будівлі.

Від початку лютого в Туреччині і Сирії відбулися декілька землетрусів, і внаслідок кількох із них були жертви. Найсмертоноснішим став землетрус 6 лютого, через який у Туреччині та Сирії загинули понад 50 000 людей. Більшість загиблих – громадяни Туреччини. Турецька влада заарештувала 184 людини, підозрюваних у причетності до обвалення будівель під час землетрусів цього місяця. У Сирії через режим було ускладнено доставку гуманітарної допомоги до постраждалого району.