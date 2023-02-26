В ООН про Туреччину після землетрусу: це “апокаліптичні сцени”

Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН заявив, що побачив “апокаліптичні сцени”, коли відвідував постраждалі від землетрусу райони на півдні Туреччини.
Про це пише Reuters.
“Є лише один спосіб описати те, що я бачив сьогодні: апокаліпсис”, – сказав Девід Бізлі після візиту до міста Антак’я в турецькій провінції Хатай.
"Зі землею зрівняно цілі квартали, зруйновано будинки, закрито школи та магазини, розірвано життя. Масштаби руйнувань тут воістину неймовірні”, – додав він.
Чиновник зазначив, що ситуація на сирійській стороні є “катастрофою на вершині катастрофи”, маючи на увазі останні 12 років громадянської війни. Він наголосив на необхідності нарощування поставок продовольства до Сирії “за всіма маршрутами – без будь-яких обмежень” і закликав “усі сторони полегшити доступ”.
Північно-західна Сирія, яка контролюється опозиційними групами, що воюють із президентом Башаром Асадом, і населення якої вже залежало від допомоги для задоволення основних потреб, постраждала найбільше.
“Збільшення постачання допомоги пов'язане з відкриттям додаткових переходів із Туреччини до районів, які утримуються повстанцями”, – зазначає Reuters.
Сильні землетруси, які почалися 6 лютого, вразивши Туреччину і Сирію, за останніми даними, забрали життя щонайменше 50 000 людей.
Нагадаємо, після землетрусів у Туреччині потрібно буде розчистити до 210 млн тонн уламків зруйнованих будівель. Для їхньої утилізації знадобиться площа в 7 мільйонів кв м.