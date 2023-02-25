Угорщина заявила про нову затримку схвалення Фінляндією та Швецією НАТО

Голосування може відбутися лише у другій половині березня.

Глава апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повідомив у суботу про можливу подальшу затримку ратифікації Будапештом вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це пише Reuters.

Голосування може відбутися лише у другій половині березня.

Минулого року Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до трансатлантичного оборонного пакту після повномасштабного вторгнення Росії до України. Але всі 30 членів НАТО повинні підтримати заявки, і Швеція зіткнулася з запереченнями Туреччини за приховування тих, кого Анкара вважає членами терористичних груп.

Оскільки процес ратифікації Угорщиною зупинився в парламенті з липня, Орбан у п'ятницю вперше висловив занепокоєння членством Швеції та Фінляндії в НАТО. Серед інших критичних зауважень він звинуватив обидві країни у поширенні “відвертої брехні” про стан демократії та верховенство права в Угорщині.

Націоналіст Орбан сказав, що необхідно провести додаткові переговори між парламентськими групами, перш ніж законодавці проголосують за пропозиції щодо членства, обговорення яких розпочнеться у середу.

Законодавчий порядок денний, опублікований на веб-сайті парламенту цього тижня, показав, що остаточне голосування за заявками НАТО може відбутися 6 березня. Однак у суботу помічник Орбана Гергей Гуляс заявив, що може знадобитися більше часу.

“Парламент внесе це питання до порядку денного в понеділок і почне обговорення законопроекту наступного тижня”, – сказав Гуляс.

“Виходячи з угорської процедури, ухвалення законодавства займає близько чотирьох тижнів, з чого випливає, що парламент може провести голосування з цього питання десь у другій половині березня, на тижні 21 березня”, – додав він.

Зазначимо, торік у липні законодавці Орбана лише за два дні проштовхнули закон про перегляд підвищення податку на малий бізнес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що перемовини з Туреччиною щодо членства в НАТО будуть відновлені в середині березня після того, як вони зупинилися в січні після протесту проти спалення Корану.