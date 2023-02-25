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Біля посольства Російської Федерації у Лондоні зібрали протестувальники.

Як повідомив у своєму твітері один із редакторів видання The Guardian Ден Саббах, декілька сотень людей скандувало "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

Several hundred gathering outside the Russian embassy right now, chanting "Stop Putin, stop the war". pic.twitter.com/jVz9JwJHth — Dan Sabbagh (@dansabbagh) February 25, 2023

Напередодні активісти вивели на стіну будівлі російського посольства напис "Україні - перемогу. Крим - не наш. Путіну - Гаага".

Projected onto to the Russian embassy in London late last night by dissidents. Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/r3926ykITl — Dan Sabbagh (@dansabbagh) February 25, 2023

Нагадаємо, 24, 25 та 26 лютого в різних містах Сполучених Штатів Америки українці виходять на масові акції "Ukraine: 365 Days of Defending Freedom".