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Біля посольства Росії в Лондоні зібралися протестувальники

Декілька сотень людей скандувало "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

Біля посольства Росії в Лондоні зібралися протестувальники
Фото: Twitter/Dan Sabbagh

Біля посольства Російської Федерації у Лондоні зібрали протестувальники.

Як повідомив у своєму твітері один із редакторів видання The Guardian Ден Саббах, декілька сотень людей скандувало "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

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Напередодні активісти вивели на стіну будівлі російського посольства напис "Україні - перемогу. Крим - не наш. Путіну - Гаага". 

Нагадаємо, 24, 25 та 26 лютого в різних містах Сполучених Штатів Америки українці виходять на масові акції "Ukraine: 365 Days of Defending Freedom".

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