Активісти виходять на вулиці з плакатами про кожен із 365 днів з 24 лютого 2022 року.

24, 25 та 26 лютого в різних містах Сполучених Штатів Америки українці виходять на масові акції "Ukraine: 365 Days of Defending Freedom".

Про це розповіли організатори.

Активісти за підтримки спільноти KLYCH виходять на вулиці міст з плакатами про кожен з 365 днів з 24 лютого 2022 року. На кожному з плакатів - фотографія, яка розповідає про подію, яка відбулася в цей день.

Українці закликають разом пригадати цей рік, подякувати світу за те, що допомогли нам пережити його та закликати світ захищати свободу спільними силами та разом досягти перемоги.

Акції проходять у найбільших містах США: Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Х’юстоні, Сан Антоніо та Лос-Анджелесі та ще більш ніж в 60 містах.

"Коли світ дав нам три дні, ми дали їм рік. Українці надихають людей світу і надалі залишатимуться маяком світла через єдність. Понад 64 міст Північної Америки з гордістю об’єднуються разом, щоб подякувати світу за те, що вони стоять поруч із нами, і просять підтримувати нас до кінця. Коли світ дав нам три дні, ми здобудемо перемогу, яка є перемогою для всіх країн вільного світу", - Олександр Крапівкін, КЛИЧ.

З кінця лютого минулого року українці по світу активно виходять на проукраїнські акції в різних містах з вимогами підтримувати Україну та надавати допомогу.

Нагадаємо, 15 лютого в центрі Праги розмістили взуття на згадку про загиблих у Маріуполі і Бучі.