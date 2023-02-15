Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
ГоловнаСуспільствоВійна

В центрі Праги розмістили взуття на згадку про загиблих у Маріуполі і Бучі

Акція пам'яті має нагадати світу про звірства Росії під час війни в Україні.

В центрі Праги розмістили взуття на згадку про загиблих у Маріуполі і Бучі
Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Щоб нагадати про загиблих у Маріуполі та Бучі, в центрі Праги розмістили десятки пар взуття.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Зазначається, що ця акція пам'яті має нагадати світу про страшні злочини Росії під час війни в Україні.

В мерії Маріуполя наголосили, що лише за попередніми даними у Маріуполі, за період блокади, загинуло понад 22 тис. людей. 

Втім, точна кількість загиблих досі невідома, оскільки тисячі тіл мирних жителів залишилися під завалами знищених будинків. 

“Наразі окупанти їх зносять та утилізують разом з мертвими тілами”, -  нагадали в пресслужбі.

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі Донецької області працівників окупаційного комунального підприємства “Автодор” мобілізували і відправили на фронт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також