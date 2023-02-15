Акція пам'яті має нагадати світу про звірства Росії під час війни в Україні.

Щоб нагадати про загиблих у Маріуполі та Бучі, в центрі Праги розмістили десятки пар взуття.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Зазначається, що ця акція пам'яті має нагадати світу про страшні злочини Росії під час війни в Україні.

В мерії Маріуполя наголосили, що лише за попередніми даними у Маріуполі, за період блокади, загинуло понад 22 тис. людей.

Втім, точна кількість загиблих досі невідома, оскільки тисячі тіл мирних жителів залишилися під завалами знищених будинків.

“Наразі окупанти їх зносять та утилізують разом з мертвими тілами”, - нагадали в пресслужбі.

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі Донецької області працівників окупаційного комунального підприємства “Автодор” мобілізували і відправили на фронт.