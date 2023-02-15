ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
ГоловнаСуспільствоВійна

Дуда: Країни НАТО прагнуть сформувати кілька танкових бригад для ЗСУ

Він нагадав, що постачання танків вже почалося.

Дуда: Країни НАТО прагнуть сформувати кілька танкових бригад для ЗСУ
Фото: Іван Станіславський

Країни НАТО планують передати Україні таку кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує канцелярія польського президента.

Дуда нагадав про те, що Британія, Канада, Польща вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.

"Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад", - додав він.

Нагадаємо, що Норвегія поставить Україні вісім танків німецького виробництва Leopard 2. 

Також керівник Пентагону Ллойд Остін перерахував країни, які готові поставити Україні сучасні німецькі бойові танки Leopard 2. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також