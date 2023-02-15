Дуда: Країни НАТО прагнуть сформувати кілька танкових бригад для ЗСУ

Він нагадав, що постачання танків вже почалося.

Країни НАТО планують передати Україні таку кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує канцелярія польського президента.

Дуда нагадав про те, що Британія, Канада, Польща вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.

"Ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад", - додав він.

Нагадаємо, що Норвегія поставить Україні вісім танків німецького виробництва Leopard 2.

Також керівник Пентагону Ллойд Остін перерахував країни, які готові поставити Україні сучасні німецькі бойові танки Leopard 2.