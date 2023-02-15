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Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх, – Зеленський

Також надскладно за Вугледарським напрямком. 

Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх, – Зеленський
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

На Бахмутському напрямку ситуація є найскладнішою з-поміж усього фронту. Також надскладно за Вугледарським напрямком.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з премʼєр-міністром Швеції пресконференції.

"Ситуація в Бахмуті найскладніша з усіх ситуацій, які зараз є на території нашої держави. Найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я ще додав би Вугледарський напрямок. У принципі на сході не просто нашим людям. Не просто так кажуть – "Фортеця Бахмут". Є таке словосполучення у нашому суспільстві. На жаль, фортеця жива. Жива я маю на увазі – з живих людей... Але, тим не менш, люди міцні, стоять, розуміють, що вони – фортеця, для того, щоби Україна готувалась для деокупації територій", – наголосив він.

Нагадаємо, 13 лютого у районі Бахмута російські окупанти втратили 205 осіб за добу, а біля Кремінної фіксуються рекордні обстріли.

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