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Суд зобов’язав демонтувати “храм-МАФ” УПЦ МП біля Десятинної церкви

“Храм-кіоск” знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу “Десятинна церква”.

Суд зобов’язав демонтувати “храм-МАФ” УПЦ МП біля Десятинної церкви
Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

Сьогодні, 15 лютого, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ МП. 

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

“Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого «храму-мафу». Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту „а“ частини 1 ст. 91 Земельного кодексу”, - написав міністр.

Він зазначив, що “храм-кіоск” знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, д/file/person/3031_tkachenko_oleksandr_vladislavovich.htmlе заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу “Десятинна церква”.

Нагадаємо, попереднє засідання відбулося 8 лютого. Оскільки воно затягнулося, то його перенесли.

Міністр культури заявив, що будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та має бути демонтована.

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