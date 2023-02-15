Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen

Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва, але наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України, – ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", – сказав в середу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України.

“Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО”, – повідомив Йонсон.

Він водночас наголосив, що Швеція, яка вже надала військової допомоги на близько мільярд євро, готова збільшувати її.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90", – сказав він.

Міністр додав, що Швеція також надає Україні різні засоби ППО, зимовий одяг, а також рішуче налаштовані посилити підтримку України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться "в найближчі кілька місяців чи навіть років".