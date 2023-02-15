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Зараз в Україні вже перебуває 97% армії Росії, – Воллес

І цього не вистачило, аби пробити українську оборону.

Зараз в Україні вже перебуває 97% армії Росії, – Воллес
Російські мобілізовані (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Росія вже перекинула в Україну 97% своєї армії. При цьому вона не зібрала такої сили, аби пробити українську оборону. Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав у ефірі BBC Radio 4's

На думку Воллеса, росіянам повномасштабним вторгненням вдалося зробити "спробу просування". 

"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії, уся російська армія, знаходиться в Україні", – сказав він.

Британський міністр додав, що рівень виснаження армії Рф – майже як в Першу світову війну, "і показник успіху становить кілька метрів, а не кілометрів".

"Якщо 97% російської армії зараз віддані Україні, з дуже-дуже високим рівнем втрат, і потенційно її боєздатність знижена на 40%, і майже дві третини їхніх танків знищено або зламано, це безпосередньо впливає на безпеки Європи", – сказав він. 

Нагадаємо, Воллес вважає, що союзникам не слід зосереджуватися на наданні винищувачів Україні, натомість варто посилювати наземну оборону та надавати ракети. 

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