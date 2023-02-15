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Росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України, - ГУР

Саме тому ворог поспішає і атакує на Донбасі. 

Росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України, - ГУР
Фото: ГУР

Активізацією атак на Донбасі росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Представник відомства Андрій Юсов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що теперішню активізацію російських окупаційних військ не варто порівнювати з повномасштабним вторгненням, що відбулося на початку 2022 року. 

“Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК”, – додав представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.

“Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином”, – підсумував представник ГУР МО України.

Нагадаємо, нещодавно голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

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