Росіяни цілодобово спалюють тіла загиблих окупантів у Криму, щоб приховати втрати

Послуги з кремації цивільним не надаються.

В окупованому Криму спалюють трупи російських військових, щоб приховати величезні втрати у війні проти України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок середи, 15 лютого.

"У районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання", – йдеться у повідомленні.

Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Ці вантажівки привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців.

Кремація військових здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.

Нагадаємо, за добу 13 лютого Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 139 080 військових.