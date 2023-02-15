Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Дезінформація окупантів: "ЗСУ готують диверсії у Росії до річниці війни"

У РФ також заявляють, що “у разі поразки України США домовлятимуться з РФ про поділ України".

Дезінформація окупантів: "ЗСУ готують диверсії у Росії до річниці війни"

Російські ЗМІ з посиланням на російського політолога Володимира Брутера написали, що “до річниці “СВО” Збройні сили України готують диверсії на території Росії”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, ЗМІ окупантів цитують ще одного російського політолога – Богдана Безпалька. Він заявив, що “у разі поразки України США домовлятимуться з РФ про поділ України".

“Підштовхуючи Україну до активних бойових дій, США очікують побачити “демонстрацію успіху”. … Якщо ж Україна програватиме, зникне й доцільність у постачанні їй допомоги. Тоді з’явиться сенс домовлятися з рф про поділ сфер впливу, поділ України тощо”, – пишуть медіа РФ.

Політолог Академії суспільних наук Китаю Люй Сян зазначив, що “РФ загалом досягла стратегічних цілей, поставлених у ході “СВО”, тоді як Україна не здатна тримати оборону без підтримки США і НАТО”. 

“Постачання Україні ефективнішого озброєння призведе до серйозніших наслідків.Першими, хто постраждає у разі ескалації, стануть Польща та Румунія”, – дезінформує він.

Нагадаємо, ЗМІ окупантів розповсюдили фейк про те, що “російським силовикам стало відомо про схему ухилення від призову в Україні”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також