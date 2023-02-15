Дезінформація окупантів: "ЗСУ готують диверсії у Росії до річниці війни"

У РФ також заявляють, що “у разі поразки України США домовлятимуться з РФ про поділ України".

Російські ЗМІ з посиланням на російського політолога Володимира Брутера написали, що “до річниці “СВО” Збройні сили України готують диверсії на території Росії”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, ЗМІ окупантів цитують ще одного російського політолога – Богдана Безпалька. Він заявив, що “у разі поразки України США домовлятимуться з РФ про поділ України".

“Підштовхуючи Україну до активних бойових дій, США очікують побачити “демонстрацію успіху”. … Якщо ж Україна програватиме, зникне й доцільність у постачанні їй допомоги. Тоді з’явиться сенс домовлятися з рф про поділ сфер впливу, поділ України тощо”, – пишуть медіа РФ.

Політолог Академії суспільних наук Китаю Люй Сян зазначив, що “РФ загалом досягла стратегічних цілей, поставлених у ході “СВО”, тоді як Україна не здатна тримати оборону без підтримки США і НАТО”.

“Постачання Україні ефективнішого озброєння призведе до серйозніших наслідків.Першими, хто постраждає у разі ескалації, стануть Польща та Румунія”, – дезінформує він.

Нагадаємо, ЗМІ окупантів розповсюдили фейк про те, що “російським силовикам стало відомо про схему ухилення від призову в Україні”.