Росія розпочала інформаційну атаку про величезні втрати ЗСУ й одразу провалилася - Олександр Коваленко

Однак, як і завжди, ІПСО було реалізовано «через одне місце».

РФ та її іноземні агенти розпочали чергову інформаційну атаку проти України. Цього разу вони поширили фейк про начебто «колосальні» втрати української армії через низку іноземних видань та через «джерела, що заслуговують на довіру».

Фото: prm.ua

У понеділок, 6 лютого, до інформаційного простору російської аудиторії почали масово вкидати повідомлення про буцімто серйозні та великі втрати української сторони у війні. Хоча при цьому у всіх джерела «факти» щодо числа втрат різнилися.

Рушійною силою російської маніпуляції про «колосальні» втрати українців став трампіст і полковник Дуглас Макгрегор, який в ефірі YouTube-каналу Judging Freedom заявив про інформацію, яка була обговорена ще під час зустрічі Ллойда Остіна та Валерія Залужного. Головнокомандувач ЗСУ нібито повідомив американському колезі, що втрати ЗСУ становлять 257 тисяч осіб, а в Україні залишилося всього 18 млн людей.

Однак навряд чи всі пам’ятають чи знають, хто такий Дуглас Макгрегор. Цей «полковник» у 2014 році відкрито підтримав окупацію Криму Російською Федерацією. Про це він заявив в ефірі російського RT. На початку повномасштабного вторгнення в Україну він заявляв, що Збройні сили України розгромлені, а перемога РФ зрозуміла. Крім того, в ефірі програми відомого брехуна та маніпулятора Такера Карлсона у вересні Макгрегор розповів, що ЗСУ знову ж таки розгромлені тощо. Таким чином Кремль залучив свою «шістку» на всі 100% для маніпуляції, чим провалив атаку на самому її початку.

Так як всі знають, навіть у партії республіканців, хто такий Дуглас Макгрегор, хто і за що йому платить і наскільки можна довіряти його висловлюванням. Однак і це ще не все.

Крім Дугласа Макгрегора, в інформаційному полі з'явилося повідомлення, опубліковане турецьким ЗМІ Hurseda, який, у свою чергу, посилається на витік з розвідки Ізраїлю, що українські війська начебто мають близько 157 тис. загиблих та 234 тис. поранених. Також є тисячі загиблих іноземців, у тому числі зі США, Польщі, Литви тощо.

А ось те саме видання зазначає з посиланням на "розвідку" Ізраїлю, що у російських військ втрати склали всього лише 18 480 осіб. Не зовсім зрозуміло тоді, чому росіяни так активно тікали з Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Миколаївської та частини Херсонської областей та ще й оголосили у своїй країні мобілізацію, плануючи залучити ще мінімум 300 тисяч осіб в армію.

Таким чином за добу два дуже неперевірених та ненадійних джерела у вигляді турецього видання та пропагандиста Макгрегора видали кардинально різну інформацію про величезні втрати українців, що миттєво підхопили пропагандисти в Кремлі.

Можна дійти висновку, що ймовірно, силові відомства олночасно отримали завдання щодо поширення фейку на цю тему, але неузгодили це між собою, тож і отримали провал. Проте це теж не найкумедніше.

Нагадаємо, що трампіст Макгрегор заявив про втрати ЗСУ у 257 тис осіб, а видання Hurseda в 157 тисяч. Ймовірно, що хтось з них помилився лише в першій цифрі даних, які треба було висвітлити. Тож те, що інформація є суто пропагандистською, сумнівів не викликає.

ІПСО перетворилася на очевидний сором. Однак тут теж сліди враховувати один цікавий фактор. Коли Росія має черговий провал на фронті, вона завжди віддзеркалює це на українську армію. Наприклад, що не російський літак збито, а український. Не російська військова база в Макіївці була атакована, а українська тощо.

Ця інформаційна атака мала бути відповіддю на публікації західних видань про те, що росіяни вже втратили на війні від 180 до 200 тис. військових. Цілком можна припустити, що таким провальним ІПСО російська пропаганда не тільки зганьбила себе, але й викрила справжню інформацію про власні втрати.

Одне залишається цікавим – так 157 тисяч чи 257 тисяч російських військових таки загинули в Україні?