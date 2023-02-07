РФ розповсюдила фейк, що українські військові просили притулок у Німеччині

Росія також маніпулює про "застосування хімічної зброї ЗСУ в Артемівську та Соледарі”.

Російські ЗМІ оприлюднили фейк, що під час навчання військових ЗСУ в Німеччині двоє українців попросили притулок в цієї країни.

Вони нібито “додали скрін-шот з публікації Financial Times”.

“Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам скірн-шот піддавався графічному редагуванню”, – зазначили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, росіяни розповсюдили дезінформацію з цитуванням ексрадника Пентагону Дугласа Макгрегора, що “головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний таємно сповістив американців про загибель 257 тисяч солдат української армії”.

Також ЗМІ окупантів маніпулюють, що “слідчий комітет буде розслідувати факти застосування хімічної зброї ЗСУ в Артемівську та Соледарі”.

“Про використання українськими військами безпілотних літальних апаратів із хімічними речовинами повідомив донецький колаборант Д.Пушилін”, – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що не ведуть жодних телеграм-каналів, де би оприлюднювали інформацію про повітряну обстановку, рух ворожих повітряних цілей, роботу протиповітряної оборони тощо.