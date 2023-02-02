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У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що не ведуть телеграм-канали про роботу ППО і рух російських повітряних цілей

Військові закликали адміністраторів сторінок у соцмережах не використовувати у своєму інформуванні офіційну символіку Повітряних Сил.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що не ведуть телеграм-канали про роботу ППО і рух російських повітряних цілей
Фото: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні Сили ЗСУ не ведуть жодних телеграм-каналів, де би оприлюднювали інформацію про повітряну обстановку, рух ворожих повітряних цілей, роботу протиповітряної оборони тощо.

Про це заявили в командуванні ПС.

Військові закликали адміністраторів сторінок у соцмережах не використовувати у своєму інформуванні офіційну символіку Повітряних Сил або фото офіційних осіб, щоби просувати свої інформаційні платформи.

Нагадаємо, раніше в соцмережах поширювали фейкове повідомлення начебто від СБУ із закликом "з'явитися до пункту комплектування ЗСУ". При цьому в офіційних джерелах були відсутні згадки про подібні вимоги від Служби безпеки.

Також Укренерго скаржилося, що в соцмережах ширилася фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії. 

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