Британці зібрали для допомоги Україні 400 млн фунтів

Більшу частину коштів використали в Україні (59%), решту спрямували на допомогу українським біженцям у Румунії (17%), Польщі (16%), Молдові (4%) та Угорщині (2%).

Розмір пожертв громадськості Великобританії для допомоги Україні сягнув 400 млн фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian.

Такі дані оприлюднив у своєму звіті Комітет із надзвичайних ситуацій у зв'язку зі стихійними лихами.

Ці кошти дали можливість благодійним організаціям надавати допомогу мільйонам людей, які потерпають від російського вторгнення.

Завдяки пожертвам реалізовують проєкти із забезпечення продовольством регіонів, де тривають бойові дії, купують генератори, надають психологічну та фінансову підтримку біженцям і вимушеним переселенцям. За зібрані кошти Британія у співпраці з Міністерством охорони здоров'я доставила 75 тисяч рятувальних наборів і 34 інкубатори для недоношених дітей. Також за пожертви фінансують спеціальні школи в Польщі для дітей-біженців з українськими педагогами та 20 цифрових навчальних центрів.

Як ідеться у звіті, більшу частину коштів використали в Україні (59%), решту спрямували на допомогу українським біженцям у Румунії (17%), Польщі (16%), Молдові (4%) та Угорщині (2%).

Нагадаємо, переселенці з України, які через війну виїхали до Австрії, мають право проживати у цій країні до 4 березня 2024 року.

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.