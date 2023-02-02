У драфті комюніке саміту Україна-ЄС немає термінів прийняття України до блоку, – Reuters

Натомість так вказано що Європейський Союз ухвалюватиме рішення про подальші кроки після повного виконання всіх вимог.

До України на саміт прибудуть понад 10 європейських посадовців. Їхній візит очікується вже сьогодні, 2 лютого, пише Reuters.

Європосадовці мають пообіцяти більшу військову, фінансову та політичну підтримку. Але про швидке прийняття України до складу ЄС на саміті не йтиметься.

За даними журналістів, Україна отримає попередження про необхідність посилення антикорупційних заходів. Прийняття її до Європейського Союзу також неможливе зараз через стан війни.

"Це дуже сильний сигнал, що ми перебуваємо в Києві під час війни. Це сигнал для українського народу. Це сигнал для Росії. Це сигнал для світу", – сказав високопоставлений чиновник ЄС.

У драфті комюніке, з яким ознаймилися журналісти, не зазначено жодних можливих дат членства України. Натомість там перерахували численні умови для приєднання від політичної та економічної стабільності до прийняття кліматичних законів ЄС і соціальних стандартів та стандартів охорони здоров’я.

"ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови... будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для того, щоб якнайшвидше почати переговори про вступ", – йдеться в документі.

У четвер головні члени Єврокомісії зустрінуться зі своїми колегами в українському уряді. У п'ятницю голова Комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

У межах зустрічей та саміту союзники обговорять надсилання ще більшої кількості зброї та грошей в Україну, розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, допомогу Україні в енергетичних потребах, ухвалення нових санкцій проти Росії, судове переслідування Кремля за війну та зону роумінгу для українських операторів.

Нагадаємо, що в червні Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу.

Для набуття повноцінного членства в Союзі держава має відповідати Копенгагенським нормам (політичним, економічним і членським) і виконати низку вимог.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це:

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати "антиолігархічний" закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Процес вступу до Євросоюзу після отримання статусу кандидата в члени в інших держав займав близько 10 років. За всю історію найшвидше членом ЄС стала Фінляндія – за три роки.

Саміти Україна-ЄС відбуваються регулярно, але вперше він пройде в Києві. За даними Euractiv, між країнам-членами блоку виникли суперечки стосовно формулювання в комюніке оцінки швидкості вступу України.

Польща і три країни Балтії наполягали на формулюванні, яке б вказувало Києву, що його заявку на членство можна прискорити.

"Хоча це лише заява, слова мають значення, тому ми наполягаємо на більш обнадійливій версії тексту", – сказав один зі співрозмовників.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання проєкту декларації стало "надто прогресивним для деяких більш скептично налаштованих держав-членів, і очікується відмова з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії".

Більш скептично налаштовані країни-члени вважають посилання на "значний прогрес" надто передчасним і "випереджаючим нормальні кроки в процесі вступу", оскільки офіційної оцінки прогресу України ще не було представлено.