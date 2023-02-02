ФБР шукало документи у пляжному будинку Байдена

Представники Міністерства юстиції не виявили документів із грифом таємності під час обшуку пляжного будинку президента США Джо Байдена в Рехоботі у штаті Делавер.

Про це пише “Голос Америки”.

Обшук відбувся у середу і тривав три з половиною години. Водночас деякі матеріали таки забрали для подальшого вивчення, заявив юрист президента.

Ранковий обшук, проведений агентами ФБР, мабуть, проходив у рамках розслідування дій Байдена щодо секретних документів.

Матеріали з грифом секретності раніше знайшли у його будинку у Вілмінгтоні та в офісі аналітичного центру у Вашингтоні, в якому Байден працював у період між його роботою на посаді віцепрезидента при президентові Бараку Обамі та приходом до Білого дому у січні 2021 року.

Особистий адвокат Байдена Боб Бауер заявив, що обшук пройшов з 8:30 до 12:00 в середу в рамках “координації та співпраці з адвокатами президента” і був запланованим.

“Виявлення секретних документів перетворилося на проблему для Байдена, який, як очікується, оголосить про початок передвиборчої кампанії у найближчі тижні чи місяці. Це позбавило президента та його колег-демократів політичної зброї, яку вони могли використати проти Дональда Трампа, у якого також було виявлено секретні документи у його будинку у Флориді”, – зазначає виданння.

Трамп заявив у соціальних мережах, не надавши доказів, що він розсекретив записи, хоча його адвокати відмовилися повторювати це твердження у судових матеріалах.

У будинку колишнього віцепрезидента Трампа Майка Пенса також знайшли секретні документи.

Байден пообіцяв співпрацювати з розслідуванням, а Пенс заявив, що бере на себе відповідальність за знайдені документи. Трамп чинив опір спробам повернути матеріали, які він мав у своєму розпорядженні, що спонукало ФБР обшукати його маєток у Флориді минулого року.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив двох спеціальних прокурорів для перевірки поводження Трампа та Байдена із секретними матеріалами.

Тим часом, Національні архіви США попросили всіх колишніх президентів та віцепрезидентів країни переглянути їхні особисті архіви на наявність секретних документів або інших президентських матеріалів, які мали бути передані на зберігання після їхньої роботи у Білому домі.

Свідоме чи навмисне знищення чи зберігання секретних матеріалів є незаконним, хоча жодному чинному чи колишньому президенту чи віцепрезиденту не було пред'явлено звинувачення у такому правопорушенні.