У КНДР заявили, що навчання США і Південної Кореї підштовхнули ситуацію до “крайньої червоної лінії”

Вони загрожують "перетворити півострів на “величезний військовий арсенал і критичнішу зону бойових дій”.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило в четвер, що спільні навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї підштовхнули ситуацію до “крайньої червоної лінії”.

Про це пише Reuters з посиланням на агентство KCNA.

І вони “загрожують перетворити півострів на “величезний військовий арсенал і більш критичну зону бойових дій”. У заяві йдеться, що “Пхеньян не зацікавлений у діалозі, доки Вашингтон проводить ворожу політику”.

“Військова та політична ситуація на Корейському півострові та в регіоні досягла крайньої червоної лінії через безрозсудні військові конфронтаційні маневри та ворожі дії США та їхніх васальних сил”, – зазначили у міністерстві.

У середу Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання з американськими важкими бомбардувальниками B-1B і винищувачами-невидимками F-22, а також літаками F-35 обох країн, повідомляє міністерство оборони Південної Кореї.

“Цього разу комбіновані повітряні навчання демонструють волю та спроможність США забезпечити потужне та надійне розширене стримування ядерної та ракетної загрози Північної Кореї”, – йдеться в заяві міністерства оборони..

У КНДР також нагадали про візит до Сеула цього тижня міністра оборони США Ллойда Остіна. У вівторок Остін та його південнокорейський колега пообіцяли розширити військові навчання та розгорнути більше “стратегічних засобів”, таких як авіаносці та бомбардувальники далекого радіусу дії, щоб протистояти розробці зброї Північної Кореї та запобігти війні.

Північна Корея обіцяє відповісти тим самим на будь-які воєнні дії Сполучених Штатів і має сильну “стратегію протидії, зокрема “найпотужнішу ядерну силу”, якщо це необхідно.

У Південній Кореї базуються понад 28 500 американських військовослужбовців як спадок від Корейської війни 1950-1953 років, яка закінчилася перемир'ям, а не мирним договором.

Минулого року Північна Корея провела рекордну кількість випробувань балістичних ракет, заборонених резолюціями Ради Безпеки ООН. Країна також знову відкрила закритий полігон для випробувань ядерної зброї, що підвищило очікування ядерних випробувань уперше з 2017 року.