Євросоюз планує збільшити масштаб тренувальної місії для українських бійців до 30 тисяч осіб

До цього ЄС готував 15 тисяч.

Євросоюз хоче збільшити вдвічі масштаб тренувальної місії для ЗСУ - до 30000 солдатів, повідомляє Welt.

Про це заявили декілька брюссельських чиновників.

Наразі кількість українських солдатів, які проходять військові навчання, становить 15000.

Рішення про початок навчальної місії ухвалили торік у листопаді міністри закордонних справ ЄС. Тоді йшлося про те, аби українські солдати пройшли навчання у Німеччині, Польщі та інших державах-членах блоку.

До прикладу, Німеччина у перші місяці планувала взяти до себе до 5 тисяч військових з України. За інформацією видання, цифра залежить від того, скільки осіб українське Міноборони зможе відправити на навчання в умовах війни.

Нагадаємо, Польща прагне скоротити час навчання на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів у центрі, де навчатимуть українських солдатів.

Тим часом бійці Австралійських Сили Оборони навчатимуть українських новобранців ЗСУ у Великобританії у межах міжнародної навчальної місії.