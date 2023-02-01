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Євросоюз планує збільшити масштаб тренувальної місії для українських бійців до 30 тисяч осіб

До цього ЄС готував 15 тисяч.

Євросоюз планує збільшити масштаб тренувальної місії для українських бійців до 30 тисяч осіб
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Євросоюз хоче збільшити вдвічі масштаб тренувальної місії для ЗСУ - до 30000 солдатів, повідомляє Welt.

Про це заявили декілька брюссельських чиновників.

Наразі кількість українських солдатів, які проходять військові навчання, становить 15000.

Рішення про початок навчальної місії ухвалили торік у листопаді міністри закордонних справ ЄС. Тоді йшлося про те, аби українські солдати пройшли навчання у Німеччині, Польщі та інших державах-членах блоку.

До прикладу, Німеччина у перші місяці планувала взяти до себе до 5 тисяч військових з України. За інформацією видання, цифра залежить від того, скільки осіб українське Міноборони зможе відправити на навчання в умовах війни.

Нагадаємо, Польща прагне скоротити час навчання на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів у центрі, де навчатимуть українських солдатів.

Тим часом бійці Австралійських Сили Оборони навчатимуть українських новобранців ЗСУ у Великобританії у межах міжнародної навчальної місії.

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