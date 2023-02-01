За 2022 рік в Україні знизився оборот готівки у касах банків

Різниця з оборотом у 2021 році становить 12,9%.

В Україні оборот готівки в касах банків за 2022 рік знизився порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Серед причин зниження економічної активності, руйнування інфраструктури та вимушена міграція українців за кордон через повномасштабне вторгнення Росії.

"Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за 2022 рік становив 2 195,2 млрд грн, що менше на 12,9% порівняно з 2021 роком. Видача готівки з кас банків торік становила 2 281,8 млрд грн та зменшилася на 11,8%, якщо порівнювати з попереднім роком", - йдеться в повідомленні.

При цьому залишилася сталою структура надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

У трійці найпопулярніших увійшли касові операції з видачі готівки (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 83,1%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,8%.

За інформацією НБУ, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів із використанням платіжних карток (35,3% від загального обсягу надходжень), торговельна виручка (32,1%) та виручка від усіх видів послуг (15,8%).

Фото: НБУ

Нагадаємо, станом на 1 січня цього року обсяг готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 716,1 млрд грн.

Раніше НБУ зобов'язав банки подати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою торгівлі валютою до 31 січня 2023 року.