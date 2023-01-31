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В 2022 році IT-індустрія сплатила до бюджету України 32,2 млрд гривень податків

Цей показник на 16% перевищив минулорічний.

В 2022 році IT-індустрія сплатила до бюджету України 32,2 млрд гривень податків
Фото: з відкритих джерел

За підсумками 2022 року IT-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 7,34 млрд доларів. Обсяг експорту збільшився на 400 млн доларів у порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомляє сайт IT Ukraine Association.

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених IT-бізнесом, складає 32,2 млрд гривень. Це на 4,4 млрд гривень (16%) більше за минулорічний показник.

“Для експортного IT-сектору такі показники були очікувані, адже компанії успішно запроваджують заходи щодо підтримки безперервності бізнесу та створення умов для безпечної роботи ІТ-спеціалістів”, – йдеться у повідомленні.

 

В асоціації зазначають, що завдяки збереженню темпів зростання, працюючий ІТ-бізнес підтримує економіку та Збройні сили України, створює нові робочі місця під час війни, реалізовує гуманітарні ініціативи, і таким чином робить свій внесок у перемогу.

Нагадаємо, INCO Academy запускає програму Work In Tech в Україні у співпраці з Prometheus, Projector, Відкритим Університетом Майдану (ВУМ).

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