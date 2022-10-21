Prometheus, Projector Institute та ВУМ нададуть безплатне технічне навчання для 5 000 українців

INCO Academy запускає програму Work In Tech в Україні у співпраці з Prometheus, Projector, Відкритим Університетом Майдану (ВУМ).

Про це йдеться у пресрелізі INCO Academy.

Відсьогодні 5 000 стипендій на отримання професійних сертифікатів від Google будуть розподілені між українцями, що втратили або ризикують втратити роботу, в межах програми INCO Academy – Work in Tech за грантової підтримки Google.org.

За умовами програми, українські неприбуткові організації Prometheus, Projector Institute, Відкритий Університет Майдану підтримуватимуть тих, хто бажає освоїти нову спеціальність та шукає роботу в Україні або прагне підвищити свою кваліфікацію.

Учасники програми “Професійні сертифікати від Google” зможуть обрати один із двох курсів у сфері ІТ, доступних на Coursera – IT-Підтримка та Цифровий маркетинг та електронна комерція. Курси складаються з відеозанять, практичних завдань, тестувань. Учасники навчаться використовувати популярні інструменти та платформи, необхідні для старту роботи в ІT. Програма також включає менторські сесії, кар’єрні консультації, уроки англійської мови та навчання work-life балансу.

Курси можна пройти за три-п’ять тижнів щоденного навчання, проте зазвичай студентам потрібно до шести місяців. Потенційним учасникам не обовʼязково мати відповідний досвід чи науковий ступінь. Після закінчення програми випускники отримають сертифікати, визнані експертами галузі та роботодавцями.

Протягом війни онлайн-інструменти стали порятунком – вони допомагали залишатися на зв’язку, навчатися та працювати віддалено. Оскільки відбудова України вже розпочалася, ці інструменти допоможуть створити ще більше можливостей і забезпечити більш інклюзивне майбутнє в усій країні.

Реєстрація на програму INCO Academy – Work In Tech відкрита на сайтах організацій. Охочим радимо подавати заявки заздалегідь, оскільки кількість місць обмежена.

Нагадаємо, у проєкті IT Generation майже вдвічі збільшили кількість місць – з 1 000 до 1 830.