​Уранці росіяни били по Миколаївщині, Сумщині, Запоріжжю та Харкову, – зведення ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Київщині.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адміністрацій станом на ранок 21 жовтня.

Запорізька. Зранку ворог атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо наслідків та постраждалих наразі уточнюється.

Сумщина. Сьогодні зранку – мінометний обстріл по Зноб-Новгородській громаді. Без наслідків, інформація уточнюється. Вчора на прикордонні – обстріли зі сторони Росії. Без жертв та руйнувань.

Чернігівщина. Вночі – обстріл із артилерії по території біля села Гай Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. Дані уточнюються. За минулу добу – 6 обстрілів із артилерії, мінометів, по територіям у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. За попередніми даними, – без втрат та руйнувань.

Харківщина. Сьогодні зранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, 6 людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

Протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано одну людину з пораненням. В Куп'янському районі госпіталізовані дві людини. Також в Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні. Триває розмінування звільнених територій, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина. На лінії зіткнення наші ракетні війська і артилерія уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника. Ворог 22 рази за добу обстріляв позиції наших бійців із мінометів та артилерії.

Також із різних видів озброєння росіяни обстріляли населені пункти на Куп’янському та Лиманському напрямках (Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка, Торське), а також на Бахмутському напрямку (Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Соледар, Спірне, Іванград та Яковлівка).

Донеччина. Вночі – обстріли вздовж лінії фронту: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються. Обов'язкова евакуація населення триває. За минулу добу по області 2 загиблих, один оранений цивільний.

Миколаївщина. Зранку ворог завдав ударів РСЗВ по узбережжю Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Вчора ввечері обстрілів зазнало село Широківської громади. Влучання було на подвір’я житлового будинку, внаслідок чого пошкоджено господарчі прибудови. Постраждалих немає.

Херсонщина. Тривають активні бойові дії. За інформацією ОК “Південь”, ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійських ударів по нашим підрозділам та населеним пунктам, прилеглим до лінії розмежування. Гелікоптерами та штурмовиками Су-25 противник завдав 4 авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає.

ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Триває відновлення електропостачання в деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Нагадаємо, протягом минулої доби Росія завдала по Україні 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснила понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів.