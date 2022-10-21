На Київщині зранку почалися вимушені тимчасові відключення світла, – ОВА

У Київській області сьогодні з 9:20 ранку вимушено почалися тимчасові відключення електроенергії через зростання її споживання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!" – написав Кулеба в Telegram.

Він закликав усіх жителів області "тотально економити електроенергію".

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Укренерго з 23:24 19 жовтня запровадило відключення електроенергії в Києві для уникнення аварій. Зазначалося, що відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж чотири години. Столиця наразі економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних.

В Офісі президента також заявили, що з 20 жовтня в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії.