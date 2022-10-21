Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
У Києві почали відключати електроенергію
У Києві почали відключати електроенергію
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині зранку почалися вимушені тимчасові відключення світла, – ОВА

В області спостерігається зростання споживання електроенергії, мешканців просять "тотально економити".

На Київщині зранку почалися вимушені тимчасові відключення світла, – ОВА
Фото: http://energomir.net

У Київській області сьогодні з 9:20 ранку вимушено почалися тимчасові відключення електроенергії через зростання її споживання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!" – написав Кулеба в Telegram.

Він закликав усіх жителів області "тотально економити електроенергію".

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Укренерго з 23:24 19 жовтня запровадило відключення електроенергії в Києві для уникнення аварій. Зазначалося, що відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж чотири години. Столиця наразі економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних

В Офісі президента також заявили, що з 20 жовтня в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також