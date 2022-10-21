За минулу добу в Бахмуті загинули двоє мирних людей, на Лиманському напрямку – одна (оновлено)

Також уточнено інформацію щодо девʼяти мирних мешканців, що були вбиті під час окупації.

За 20 жовтня російська армія убила в Донецькій області ще трьох мирних жителів. Двох у Бахмуті та одного в Лиманській громаді. І там, і там, поранень зазнали ще по одній людині

Також учора правоохоронці виявили тіла девʼяти українців, убитих під час окупації. Сім загиблих знайшли в Новоселівці, два – у Лимані, повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згодом він навів оновлені дані щодо обстрілів, які росіяни проводили минулої доби.

"Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської громади", – повідомив він.

На Донецькому напрямку під обстрілами – Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. Без жертв, але є руйнування.

У Селидівській громаді постраждав Українськ – росіяни влучили у район багатоповерхівок. У Мар'їнській громаді стріляли по Катеринівці – пошкоджено лінії електропередач. Авдіївка зранку зазнала артобстрілів: постраждали околиці АКХЗ і садове товариство.

На Горлівському напрямку потерпають Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади.

У Бахмуті, де загинули двоє і була поранена одна людина, пошкоджено сім будинків. У Торецьку пошкоджено будинок і підприємство, без жертв. Гучно було також на станції Майорськ у Світлодарській громаді.

"На Лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне в Лиманській громаді. Щонайменше одна людина загинула, ще одна поранена", – повідомив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Загалом від початку вторгнення в області убито понад 1070 мирних українців, поранено – понад 2440. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Убитих маріупольців росіяни ховали в братських могилах і спалювали в пересувних крематоріях. Місто залишається окупованим. Всю інфраструктуру Волновахи окупанти винищили обстрілами ще на початку березня.