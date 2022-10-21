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Через порушення правил економії електроенергії у Кривому Розі відключено вже 17 об'єктів бізнесу, - Вілкул

Місто закликає бізнесменів та мешканців економити електроенергію.

Через порушення правил економії електроенергії у Кривому Розі відключено вже 17 об'єктів бізнесу, - Вілкул
Фото: investigator.org.ua

Об'єктам бізнесу у Кривому Розі спрямовані приписи повністю відключити рекламу та ілюмінацію, також вони повинні мінімізувати електроспоживання всередині приміщень.  

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Він зазначив, що за виконанням правил електрозбереження слідкують створені в кожному районі міста робочі групи. В результаті їх роботи відключено від електропостачання 17 об'єктів бізнесу, котрі порушували правила. 

Робочі групи патрулюють місто з 17:00, до їх складу входять представники силових структур. 

Вілкул додав, що тиждень тому Кривий Ріг на 60% зменшив вуличне освітлення, на 50% скоротив рух міського електротранспорту, мінімізував електроспоживання на спортивних та культурних об'єктах.  

“Обладнання таких об'єктів як Льодова арена та низки інших – відключено. Мінімізовано енергоспоживання на промислових та комунальних підприємствах. Відключені освітлення та ілюмінація у парках, скверах, тощо”, - розповів Олександр Вілкул. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ проводить переговори з міжнародними партнерами про постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів Росії по системах життєзабезпечення. Наразі домовилися щодо поставок з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

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