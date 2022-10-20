Україна домовилася про постачання енергетичного обладнання з 6 державами, допомога надійде наступного тижня, - МЗС

Серед потреб - генератори, їхні комплектуючі та запчастини, а також обладнання для газотранспортної системи.

Міністерство закордонних справ проводить переговори з міжнародними партнерами про постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів Росії по системах життєзабезпечення. Наразі домовилися щодо поставок з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

За інформацією міністерства, перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня.

Наша держава надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC). Також звернулася щодо поставок енергетичного обладнання до міжнародних організацій та компаній ENEDIS, EDF, SER, Electriciens Sans Frontiers, Total Energies, Energy Electrabel, SPUE S.A., CIDCA, RARS, MSB, AIDA, USAID, UKAID, CIDA, ISRAID.

"Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, Міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни", - сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, серед потреб - генератори, їхні комплектуючі та запчастини, а також обладнання для газотранспортної системи.

У міністерстві зазначили, що стабільне постачання відповідного обаднання допоможе забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл в разі ураження критичної енергетичної інфраструктури або аварійних відключень електропостачання.

Нагадаємо, РФ завдала вже близько 300 ударів по енергосистемі України.

Днями через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики.