Українці мають можливість досягти успіху у наступі на півдні протягом шести тижнів, – New York Times

Згідно з оцінкою американської розвідки, українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо зможуть продовжити наступ на півдні і північному сході до зміни погодних умов. Про це пише New York Times з посиланням на співрозмовників серед посадовців.

США вважають, що ймовірність звільнення зразу великої території, як було у вересні, зараз мала. Але окремі російські підрозділи можуть зламатись під тиском, що дозволить оборонцям продовжувати відвойовувати міста на Донбасі і потенційно зайти в Херсон.

Серед факторів, які впливатимуть на хід війни, перерахували складніші бойові умови з приходом холодів, ступінь готовності президента РФ до ескалації, енергетична криза, потенційна зміна політичної ситуації в Штатах, що може зменшити підтримку українців.

Нагадаємо, головний республіканець кевін МакКарті заявив, що в разі перемоги на виборах до Палати представників його партія може зменшити фінансування України. МакКарті, як прихильник трампістської політики про "Америка понад усе", вважає, що треба зосереджуватися на внутрішніх питаннях, а не на війні в Україні.