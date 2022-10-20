На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
ГоловнаСуспільствоВійна

Українці мають можливість досягти успіху у наступі на півдні протягом шести тижнів, – New York Times

Американська розвідка вважає, що деякі російські підрозділи можуть зламатися під тиском. 

Українці мають можливість досягти успіху у наступі на півдні протягом шести тижнів, – New York Times

Згідно з оцінкою американської розвідки, українські військові мають можливість досягти успіхів проти російської армії протягом наступних шести тижнів, якщо зможуть продовжити наступ на півдні і північному сході до зміни погодних умов. Про це пише New York Times з посиланням на співрозмовників серед посадовців. 

США вважають, що ймовірність звільнення зразу великої території, як було у вересні, зараз мала. Але окремі російські підрозділи можуть зламатись під тиском, що дозволить оборонцям продовжувати відвойовувати міста на Донбасі і потенційно зайти в Херсон. 

Серед факторів, які впливатимуть на хід війни, перерахували складніші бойові умови з приходом холодів, ступінь готовності президента РФ до ескалації, енергетична криза, потенційна зміна політичної ситуації в Штатах, що може зменшити підтримку українців. 

Нагадаємо, головний республіканець кевін МакКарті заявив, що в разі перемоги на виборах до Палати представників його партія може зменшити фінансування України. МакКарті, як прихильник трампістської політики про "Америка понад усе", вважає, що треба зосереджуватися на внутрішніх питаннях, а не на війні в Україні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також