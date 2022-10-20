У студії телеканалу ввімкнули мікрофон раніше, ніж устигли узгодити розмову.

Директор московського Центру аналізу стратегій та технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони.

У студії телеканалу ввімкнули мікрофон раніше, ніж устигли узгодити розмову.

"Я дуже прошу вас сильно на цих іранських... бо це класика: "ж*опа есть, а слова - нет"... Ми всі знаємо, що вони іранські. А влада не визнає...", - сказав Пухов раніше, ніж його спитали ведучі.

Мікрофон у цей час уже працював.

"Руслан Миколаєвич!", - осмикнула його ведуча і почала офіційне інтерв'ю.

Нагадаємо, у вересні Україна позбавила посла Ірану акредитації через постачання безпілотників Росії. МЗС також закликало Іран припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив".

Учора Верховна Рада України засудила Іран за постачання дронів Росії. Парламент просить світову спільноту невідкладно вжити всіх заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до Росії.

Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників для нападу на Україну. Речник МЗС Ірану Насер Канаані на брифінгу заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

Наразі українські фахівці оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що самостійно зробити такі безпілотники Іран не міг.

Видання Reuters повідомило, що Іран погодився надати Росії нові безпілотники і балістичні ракети. Відповідний договів було укладено 6 жовтня. Учора спікер МЗС знову спростував звинувачення у постачанні зброї до РФ і заявив, що Іран готовий до перемовин з Україною з цього приводу.

Зазначимо, що Укроборонпром вже анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян.