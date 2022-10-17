В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян

Держконцерн працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення.

Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Ілюстративне фото
Фото: ukroboronprom.com.ua

Укроборонпром анонсував появу боєприпасу, який за задумом розробників здатний вражати цілі на відстані до 1000 км.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба держконцерну.

"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку", - йдеться в повідомленні.

У держконцерні згадали, що сьогодні вранці Росія атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed-136 (російські окупанти маркують їх як "Герань-2").

"Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136». Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі. ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними «мопедами» – ніщо інше, як агонія РФ. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи", - йдеться в повідомленні.

"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами", - наголосили в Укроборонпромі.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Було влучання по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинула жінка, ще одна людина знаходиться під завалами.

Також внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі. Киян закликали не виїжджати в середмістя без гострої потреби, оскільки в центрі міста перекритий рух транспорту.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану, який поставляє РФ дрони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також