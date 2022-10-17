Держконцерн працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення.

Укроборонпром анонсував появу боєприпасу, який за задумом розробників здатний вражати цілі на відстані до 1000 км.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба держконцерну.

"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку", - йдеться в повідомленні.

У держконцерні згадали, що сьогодні вранці Росія атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed-136 (російські окупанти маркують їх як "Герань-2").

"Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136». Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі. ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними «мопедами» – ніщо інше, як агонія РФ. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи", - йдеться в повідомленні.

"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами", - наголосили в Укроборонпромі.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Було влучання по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинула жінка, ще одна людина знаходиться під завалами.

Також внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі. Киян закликали не виїжджати в середмістя без гострої потреби, оскільки в центрі міста перекритий рух транспорту.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану, який поставляє РФ дрони.