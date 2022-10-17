Потяги через Київ рухаються без затримок попри обстріли, - Укрзалізниця

Квитки пасажирів, які ховаються в укриттях, будуть дійсні для наступного рейсу.

Попри атаку російських дронів-камікадзе на Київ, усі потяги зі столиці вирушають та прибувають за графіком.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У компанії зауважили, що Центральний залізничний вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють. Квитки пасажирів, які зараз ховаютьсяя в укриттях, будуть дійсні для наступного рейсу того ж напрямку.

"Збережіть квиток та покажіть його провідникові, ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

Кільцева електричка продовжує рух столицею за розкладом.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. В результаті атаки в Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. Також повідомлялося про влучання в житловий будинок.